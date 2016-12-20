Переработка прайса - цены и цвета

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен5 заявок200 просмотров

Есть коммерческое предложение (прайс) в формате PDF но не редактируемый.

Необходимо вынуть из него картинки, изменить цвета шрифта, цены и другую мелочь.

Предоставить в формате пригодном для заливки на сайт.

Конкретика в приложенных файлах.

Оплата по факту или через безопасную сделку.

Выполнить нужно срочно, т.к. наш дизайнер 

нас по срокам подвел сильно и теперь ищем нового.

8 лет назад
A911
44 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

yanagore
Марк 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$8
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик. Коммуникация на уровне, оплата заняла не больше 10 минут, отличное впечатление, всем советую

Заявки фрилансеров

yanagore
Марк 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад

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