Переработка прайса - цены и цвета

Есть коммерческое предложение (прайс) в формате PDF но не редактируемый.

Необходимо вынуть из него картинки, изменить цвета шрифта, цены и другую мелочь.

Предоставить в формате пригодном для заливки на сайт.

Конкретика в приложенных файлах.

Оплата по факту или через безопасную сделку.

Выполнить нужно срочно, т.к. наш дизайнер

нас по срокам подвел сильно и теперь ищем нового.