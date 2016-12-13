Работа с изображениями

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт19 заявок244 просмотра

Приветствую,

необходимо переработать каталог сайта

1. затереть логотипы

2. изменить цвета товаров на фотографиях с зеленого на красный

пример смотрите во вложении

все остальные картинки вышлю, там их 60шт

8 лет назад
Serverx
Сервер 
52 года
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров