Добрый день! Ищется опытный исполнитель для разработки рамки для печати на стекле. Задача: Разработать рисунок-рамку по периметру столешницы, а также рисунок "салфетку" под столовые зоны. Тема - греческий орнамент. 1. Рисунок должен ...
Работа с изображениями
Приветствую,
необходимо переработать каталог сайта
1. затереть логотипы
2. изменить цвета товаров на фотографиях с зеленого на красный
пример смотрите во вложении
все остальные картинки вышлю, там их 60шт
Заявки фрилансеров
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