Приветствую. Нужно сделать инфографику о мероприятии. С такими разделами: Сколько людей посетило: Сколько спикеров выступило Какие подарки были разыграны Сколько всего длилось мероприятие. Ваши работы и ...
Нарисовать рамку для печати на стекле
Добрый день!
Ищется опытный исполнитель для разработки рамки для печати на стекле.
Задача: Разработать рисунок-рамку по периметру столешницы, а также рисунок "салфетку" под столовые зоны. Тема - греческий орнамент.
1. Рисунок должен быть в векторе.
2. Необходимо учесть особенности печати принтера по стеклу.
3. Рисунок должен быть зеркальным для левой и правой половинки столешницы.
Размеры рамки указаны в файле. Технические размеры стекла будут переданы исполнителю.
Примерный образец прилагается.
Называйте, пожалуйста, сроки и стоимость работ.
Оплата после одобрения рисунка и выполнения работ.
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