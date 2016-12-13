Нужно сделать 2 иллюстрации к лендингу www.invisintezis.ru

Лендинг будет рассказывать о том, что люди занимаются анимированным рисованным видео, иллюстрациями.

Нужно со стороны посмотреть на лендинг и нарисовать 2 фоновых рисунка на центральную (вместо человека с зонтом) и в конце (вместо горы).

Хотелось бы в графите, серо черное, но буду рада если будут предложения.

Также было бы интересно предложение по иконкам.