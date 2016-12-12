Нарисовать серию простых картинок

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт30 заявок1054 просмотра

Требуется нарисовать набор картинок для программы - редактора видео, изображающих эффекты переходов между кадрами. 

Проще всего сделать это можно используя маски для данных переходов (архив с масками прикреплен)

Основные требования:

- Формат PNG

- Разрешение 130x100 px

- Новый дизайн превью должен сохранить понятность для пользователя (Скриншот: https://i.imgur.com/VoFyPR5.png)

В предложении, пожалуйста, указывайте:

  • В каком редакторе работаете (потребуются исходники в PSD).
  • Цена за 10 шт (потребуется 92 шт.)
8 лет назад
teir19
34 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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