teir19

Николай teir19

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Экспресс-тестирование фоторедактора

    Требуется провести экспресс-тестирование простого редактора фотографий по заданному плану и снять процесс тестирования видео. Тестирование занимает примерно 10 минут, опыт не нужен. Мы проводим конфигурационное тестирование, поэтому требуется много исполнителей. Тестирование нужно ...

    Тестирование ПО1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Экспресс-тестирование фоторедактора

    Требуется провести экспресс-тестирование простого редактора фотографий по заданному плану и снять процесс тестирования видео. Тестирование занимает примерно 10 минут, опыт не нужен. Мы проводим конфигурационное тестирование, поэтому требуется много исполнителей. Тестирование нужно ...

    Тестирование ПО27 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание шаблонов фотокниг

    $1000

    Требуется создание красивых стилей шаблонов фотокниг (тем для скрепбукинга) в разных жанрах. Каждая тема включает один фон (однородный или сложный), 1-2 рамки и несколько украшений (клипарта), выполненных в едином стиле. Примеры таких фотокниг: ...

    Обработка фотографий15 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание экшенов для фоторедактора

    $1000

    Разрабатывается фоторедактор для создания эффектов. Необходим специалист, который сможет по приведенным нами примерам подготовить пресеты (actions) различных эффектов в нашей программе. Для такой работы требуется отличное понимание и опыт работы со следующими инструментами: ...

    Обработка фотографий3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка программы для загрузки видео на Youtube

    $500

    Требуется разработать программу на Delphi для загрузки видео на Youtube без привлечения движков использующих скриптовые языки и не использующую внешние сторонние библиотеки, работающую во всех версиях Windows, начиная с Windows XP. Просьба ...

    Delphi
    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка простых 3D-моделей мебели

    Требуется создать серию относительно простых low-poly моделей мебели и предметов интерьера на основе рисунков/фотографий. Основные требования: Единица - 1 метр (для масштаба).Центр модели - 0.Высота модели по Z.Модель не должна быть повёрнута в плоскости ...

    3ds Max
    3D-графика16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нарисовать серию простых картинок

    $250

    Требуется нарисовать набор картинок для программы - редактора видео, изображающих эффекты переходов между кадрами.  Проще всего сделать это можно используя маски для данных переходов (архив с масками прикреплен) Основные требования: ...

    Иллюстрации и Рисунки30 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

Отзывы фрилансеров

iarmilko
Ярмилко 
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
3 отзыва
$1
9 баллов
8 лет назад
Экспресс-тестирование фоторедактора
Cпасибо. Сотрудничество с вами было легким и непринужденным.
Сергей справился с поставленной задачей быстро. Кроме того все было сделано, как указано в ТЗ, поэтому при следующем проекте непременно обращусь вновь к нему вновь!
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