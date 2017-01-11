Требуется провести экспресс-тестирование простого редактора фотографий по заданному плану и снять процесс тестирования видео. Тестирование занимает примерно 10 минут, опыт не нужен. Мы проводим конфигурационное тестирование, поэтому требуется много исполнителей. Тестирование нужно ...
- Тестирование ПО1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется провести экспресс-тестирование простого редактора фотографий по заданному плану и снять процесс тестирования видео. Тестирование занимает примерно 10 минут, опыт не нужен. Мы проводим конфигурационное тестирование, поэтому требуется много исполнителей. Тестирование нужно ...Тестирование ПО27 заявокЗакрыт8 лет назад
- $1000
Требуется создание красивых стилей шаблонов фотокниг (тем для скрепбукинга) в разных жанрах. Каждая тема включает один фон (однородный или сложный), 1-2 рамки и несколько украшений (клипарта), выполненных в едином стиле. Примеры таких фотокниг: ...Обработка фотографий15 заявокЗакрыт8 лет назад
- $1000
Разрабатывается фоторедактор для создания эффектов. Необходим специалист, который сможет по приведенным нами примерам подготовить пресеты (actions) различных эффектов в нашей программе. Для такой работы требуется отличное понимание и опыт работы со следующими инструментами: ...Обработка фотографий3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $500
Требуется разработать программу на Delphi для загрузки видео на Youtube без привлечения движков использующих скриптовые языки и не использующую внешние сторонние библиотеки, работающую во всех версиях Windows, начиная с Windows XP. Просьба ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется создать серию относительно простых low-poly моделей мебели и предметов интерьера на основе рисунков/фотографий. Основные требования: Единица - 1 метр (для масштаба).Центр модели - 0.Высота модели по Z.Модель не должна быть повёрнута в плоскости ...3D-графика16 заявокЗакрыт8 лет назад
- $250
Требуется нарисовать набор картинок для программы - редактора видео, изображающих эффекты переходов между кадрами. Проще всего сделать это можно используя маски для данных переходов (архив с масками прикреплен) Основные требования: ...Иллюстрации и Рисунки30 заявокЗакрыт8 лет назад