Требуется программа аналогичная по функционалу и интерфейсу на WinDjView или DjVuReader. Можно использовать готовое открытое ПО или писать с нуля, это неважно. ТЗ: - Стандартный интерфейс: кнопки сверху, остальное - поле просмотра файла ...
Разработка программы для загрузки видео на Youtube
Требуется разработать программу на Delphi для загрузки видео на Youtube без привлечения движков использующих скриптовые языки и не использующую внешние сторонние библиотеки, работающую во всех версиях Windows, начиная с Windows XP.
Просьба указывать примерные сроки и цены.
Подробности в ТЗ.
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