Разработка программы для загрузки видео на Youtube

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт5 заявок177 просмотров

Требуется разработать программу на Delphi для загрузки видео на Youtube без привлечения движков использующих скриптовые языки и не использующую внешние сторонние библиотеки, работающую во всех версиях Windows, начиная с Windows XP.

Просьба указывать примерные сроки и цены. 

Подробности в ТЗ.

Delphi
8 лет назад
teir19
34 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров