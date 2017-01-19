Разработка нейросети для определения пола по фотографии

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки199 просмотров

Приветствую!

Необходимо разработать нейросеть. Должна определять пол человека или людей на фотографии.

В заявках обязательно укажите на каком стеке технологий готовы реализовать данный проект и почему, а так же сроки.

8 лет назад
OnArsy
Арсен 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров