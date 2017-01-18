Сервер геокодирования

$2300
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки149 просмотров

Первый этап. Сконфигурировать с "0" или модернизировать существующий сервера геокодирования и разработать серверное ПО  для пакетного геокодирования.

Возможно использование Nominatim, возможна доработка Ariadna.. Обоснуйте ваш выбор.

Второй этап. Определение места  жительства целевой аудитории филиалов сети.

Например:

- Выведение показателя численности населения по квадратам районов города с процентным соотношением на текущий год.

- Подготовка визуальных отчетов, в виде локаций потребителей и карт города в разрезах до районов, улиц и домов,  с привязанной геомаркетинговой информацией.

География Проекта. Россия. Казахстан. Украина.

Поддержка проекта в течении года.

8 лет назад
cardlab
Илья 
55 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров