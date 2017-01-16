Программа для построения компьютерных сетей.

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки179 просмотров

Нужно написать программу для построения компьютерных сетей.

Должна быть рабочая область и панель инструментов в которой находятся компьютеры, сервер, роутер, витая пара( для соединения всего этого) и блоки из которых будут состоять комнаты.

8 лет назад
AkrOroa
30 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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