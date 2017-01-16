C#. Написать функцию для скачки данных с сайта.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен6 заявок210 просмотров

Добрый вечер.

Есть сайт с данными. Чтобы получить с него данные, нужно нажать несколько кнопок. Проблема в том, что данные отдаются небольшими порциями и хочется это как-то автоматизировать. Я подглядел запрос, который уходит на сайт, но отдельно (из адресной строки) он почему-то не работает.

Т.е. сервер определяет, что это запрос не со страницы сайта и не отдает данные. Толи там куки, то ли в сессию что-то пишется. Давно уже этим не занимался, а знающий человек за час-два разберется.

Нужно написать функцию (желательна на C#) которая забирает данные с этого сайта (там приходит json-строка, парсить ее не нужно, это я уже сам). Без обработки ошибок, без оптимизации.  Просто максимально простой код, как на stackoverflow. И желательно, чтобы это был не Watin.

Адрес сайта сообщу в личку.

8 лет назад
aaleksander
Александр 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

BDEsoft
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$10
1 день
Готовое решение получил еще на этапе обсуждения. Все четко по ТЗ. Рекомендую.
Четкое ТЗ, оплата моментальна. Рекомендую.

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BDEsoft
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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