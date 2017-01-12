Простой плагин для яндекс браузера

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Закрыт1 заявка114 просмотров

Нужно написать простой плагин чтобы при заходе в личный кабинет рекламы, выбор сообществ как на скрине , возле каждой ценый выводился результат охват поделенный на цену

8 лет назад
arbitronin
Александр 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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