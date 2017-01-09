Предполагается система документооборота думаю на c# можно на дельфи, тк требуется формировать заполненные шаблоны в word

Будет требоваться карточка клиента, карточка объектам, и сами документы(в документах может быть несколько клиентов и объектов)

несколько уровней доступа.

Детали уже заинтересованым в личку отошлю.

жду в заявке премнрную стоимость в час и пояснения если делали подобное