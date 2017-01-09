Система документооборота

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт9 заявок197 просмотров

Предполагается система документооборота думаю на c# можно на дельфи, тк требуется формировать заполненные шаблоны в word

Будет требоваться карточка клиента, карточка объектам, и сами документы(в документах может быть несколько клиентов и объектов)

несколько уровней доступа.

Детали уже заинтересованым в личку отошлю.

жду в заявке премнрную стоимость в час и пояснения если делали подобное

8 лет назад
gwogo
Роман 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Чекер номеров Viber

    Здравствуйте! Нужно создать чекер для проверки на валидность Viber определенных номеров в заданном формате (телефонный код страны - номер телефона), то есть номера загружены в текстовый документ. Так же открывал тему на ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Скрипт для CMake

    Имеем проект, который в данный момент собирается при помощи Makefile. Есть желание перевести данный проект под CLion, соответвенно нужен скрипт под CMake и инструкции по портированию. Проект предназначен для работы в RTOS ...

    macOS
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написать софт для ВК

    Нужна программа, удаляющая мои посты в чужой группе по расписанию. Поиск поста в группе по заданной фразе и удаление его. Одновременная работа с несколькими аккаунтами. Одновременное выполнение нескольких заданий. Серверное исполнение.

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен макрос для перевода таблицы в LibreOffice Calc на 15 языков

    Здравствуйте! Есть таблицы в LibreOffice Calc Нужно в каждый столбец таблицы вписать перевод второй строки на 15 языков через интернет-переводчик. Желательно, чтобы это был несложный макрос, который сможет запустить любой дилетант на слабеньком ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Реализация алгоритма на C# (Windows Forms)

    Необходимо написать программу, решающую задачу дискретного косинус преобразования изображения. Можно использовать данную библиотеку, просто сделать, чтобы она выполнялась: github.com/ruarai/DCTLib Логика и представление должны быть разделены в соответствие с паттерном MVC. ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен специалист по экселю

    У меня есть 4 файла, они во вложении. В них есть поисковые фразы, по которым ранжируются сайты конкурентов. Нужно сделать отдельный файл, в котором будет список слов, которые встречаются, как минимум, 2 раза в любом ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Небольшая программа в Java + SQlite

    Нужно сделать небольшую таблицу с информацией про диету.Тематика: Helthy Eating Plan. Сделать login page, добавить пару картинок. И еще калькулятор внедрить для расчета индекса массы тела. Уже сделала небольшую письменную часть, остальное ...

    JavaSQLite
    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад