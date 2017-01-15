Здравствуйте! Нужно создать чекер для проверки на валидность Viber определенных номеров в заданном формате (телефонный код страны - номер телефона), то есть номера загружены в текстовый документ. Так же открывал тему на ...
Нужен макрос для перевода таблицы в LibreOffice Calc на 15 языков
Здравствуйте!
Есть таблицы в LibreOffice Calc
Нужно в каждый столбец таблицы вписать перевод второй строки на 15 языков через интернет-переводчик. Желательно, чтобы это был несложный макрос, который сможет запустить любой дилетант на слабеньком компьютере.
Стоимость 1500 руб.
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