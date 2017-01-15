Нужен макрос для перевода таблицы в LibreOffice Calc на 15 языков

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Завершен2 заявки163 просмотра

Здравствуйте!

Есть таблицы в LibreOffice Calc

Нужно в каждый столбец таблицы вписать перевод второй строки на 15 языков через интернет-переводчик. Желательно, чтобы это был несложный макрос, который сможет запустить любой дилетант на слабеньком компьютере.

Стоимость 1500 руб.

8 лет назад
Greycard2015
Анатолий 
66 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Dengordeev
Денис 
31 год
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$25
1 день
Очень качественно и быстро выполнил задание, которое не могли сделать несколько толковых специалистов. Нашел простое и изящное решение. РЕКОМЕНДУЮ!!! Анатолий Гречин
Интересная, нестандартная задача. Оплата в срок. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Dengordeev
Денис 
31 год
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад

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