Специалист по ассемблеру

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  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка163 просмотра

Нужен спец. по ассемблеру для выполнения нескольких работ. Среда Visual Studio 2012, ассемблерные вставки, процессоры Intel

Ассемблер
8 лет назад
a-infotext
Зафар 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

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