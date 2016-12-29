Программа email checker

Здравствуйте! Всех с Новым Годом, добра, взаимопонимания и всё такое... :) Нужно сделать простенькое приложение для ВК (Работаем с API Вконтакта: https://vk.com/dev) примерно вот такого формата: https://vk.com/wall268492169_855 Суть приложения - чтобы люди через него ...