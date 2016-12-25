Ищу квалифицированного программиста в проект. На тестовом задании рассчитываю убедится в профессиональном подходе и качестве кода, с достойной оплатой. Задача: Есть приложение (с исходным кодом на Qt и тестовыми данными) ...
Ищу программиста для создания и обслуживания программы
Здравствуйте! Собственно запрос уже в заголовке. Придумал проект, очень хочу его реализовать. Программа на базе андроид на первоначальном этапе должна уметь ссылаться на текстовые файлы заложенные в самой программе (статьи), графику (изображения, чертежи), уметь калькулировать инженерные системы тепло/водоснабжения. А в дальнейшем создавать схемы по типу "автокад", наподобие программы everycircuit.
Интересует цена. Спасибо.
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