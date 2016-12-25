Доработка Asternic CDR Reports

Есть 2 статистики

Asternic CDR Reports

Asternic Call Center Stats

Нужно из 2х, собрать одну, желательно все объединить в один интерфейс.

Важная задача, информация по пропущенным звонкам, на данный момент мало информации, нужно доработать, точнее вытащить информацию "Дату, время, номер тел и куда звонил".

Скрины прикладывать не стану, эти статистики в бесплатном доступе есть.