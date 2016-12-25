Ищу квалифицированного программиста в проект. На тестовом задании рассчитываю убедится в профессиональном подходе и качестве кода, с достойной оплатой. Задача: Есть приложение (с исходным кодом на Qt и тестовыми данными) ...
Доработка Asternic CDR Reports
Есть 2 статистики
Asternic CDR Reports
Asternic Call Center Stats
Нужно из 2х, собрать одну, желательно все объединить в один интерфейс.
Важная задача, информация по пропущенным звонкам, на данный момент мало информации, нужно доработать, точнее вытащить информацию "Дату, время, номер тел и куда звонил".
Скрины прикладывать не стану, эти статистики в бесплатном доступе есть.
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