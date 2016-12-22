Небольшую (менее 700 линий кода) математическую программу на Паскале (написана была на Турбо Паскале) необходимо переписать на Перле. Перловская программа должна работать под Юбунту. Программа должна быть переписана на Перле с максимальным сохранением первоначальной структуры, поэтому ...
Архиватор для лабораторной работы
Для лабораторной работы нужен архиватор
ТЗ:
- Нужен архиватор, похожий внешне на WinRAR
- Можете найти и взять любые готовые исходники и поправить только название, окно о программе
- Скомпилировать в ехе
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