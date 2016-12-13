Задание для того программиста, у которого установлена программа поиска по именам файлов на дисках Windows с томами NTFS Everything. Надо искать файлы, в именах которых подряд (не разделены другими символами) две и более букв в ...
Написать утилиту изменения регистра имён файлов.
Нужно написать окно проводника, где слова в именах файлов можно выделять группами, например растягивающей в разные стороны рамкой, появляющейся при нажатии боковой кнопки мыши. Также чтобы можно было выделять поштучно. А также режим выделения не слов, а имён файлов целиком. Также должны быть кнопки опускания выделенного в нижний регистр (иногда может понадобиться наоборот поднимать в верхний). А также опускания в нижний регистр, кроме первой буквы в слове или предложении (до точки). Кнопка опускания всего выделенного в нижней регистр, кроме первой буквы в каждом слове. Кнопка снятия выделения со всего (это чтобы выделять можно было не опасаясь, что собъётся выделение). Могут быть полезны стандартные горячие клавиши и пункты контекстного меню, как в проводнике: вырезать, вставить, копировать, переименовать, изменить регистр (варианты), но это не обязательно, если займёт много времени (имею в виду множество пунктов в контекстном меню). Мне это нужно, чтобы придать красивый вид именам файлов, где указан, например автор статьи и название и при этом часть слов в верхнем регистре.
Прошу сразу указывать язык программирования, стоимость работы и какие электронные деньги Вы принимаете к оплате. Также прошу указать, когда Вы готовы приступить к выполнению задания и за сколько времени примерно сделаете. Напишите, как планируете, делать по выходным (Сб. Вс.) или в рабочие дни недели. Оплата после получения и тестирования готовой программы. Операционная система Windows XP Home 32 bits. Исходники надо будет передать.
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