Программа для учета в сервисном центре

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Закрыт2 заявки146 просмотров

Нужно создать систему аналогичную remonline.ru или gincore.net для установки на локальный сервер или на хостинг. Нужна адаптивность. Возможно исполнение только главной части функций.

8 лет назад
guest_14817531686085
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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