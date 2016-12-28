Надо искать в файлах txt короткие строки

Есть папка с файлами и возможно вложенными подпапками. В настройках прописываю минимальную длину строк.

Нужно в окно для строк, снабжённое слева например галочками, выводить найденные эти короткие строки для подтверждения перед удалением. Чтобы мог не только по одной штуке манипулировать галочками, а также выделять строки горячими клавишами и удалять, как делается например в проводнике.

Если Вы можете сделать более усложнённый режим анализа, напишите об этом, чтобы знал. Анализировать, не только по длине строк, а и содержат ли они символы, отличные от пробела, букв, тире-дефиса, цифр (опционально).

В Google есть такие примеры по запросу: символы отличные от букв.

Прошу сразу указывать язык программирования, стоимость работы и какие электронные деньги Вы принимаете к оплате. Также прошу указать, когда Вы готовы приступить к выполнению задания и за сколько примерно сделаете, после передачи задания будете делать её в субботу, воскресенье или сможете также и на рабочей неделе. Оплата после получения и тестирования готовой программы. Операционная система Windows XP Home 32 bits.