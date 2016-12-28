Надо искать в файлах txt короткие строки

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен8 заявок228 просмотров

Есть папка с файлами и возможно вложенными подпапками. В настройках прописываю минимальную длину строк.

Нужно в окно для строк, снабжённое слева например галочками, выводить найденные эти короткие строки для подтверждения перед удалением. Чтобы мог не только по одной штуке манипулировать галочками, а также выделять строки горячими клавишами и удалять, как делается например в проводнике.

Если Вы можете сделать более усложнённый режим анализа, напишите об этом, чтобы знал. Анализировать, не только по длине строк, а и содержат ли они символы, отличные от пробела, букв, тире-дефиса, цифр (опционально).

В Google есть такие примеры по запросу: символы отличные от букв.

Прошу сразу указывать язык программирования, стоимость работы и какие электронные деньги Вы принимаете к оплате. Также прошу указать, когда Вы готовы приступить к выполнению задания и за сколько примерно сделаете, после передачи задания будете делать её в субботу, воскресенье или сможете также и на рабочей неделе. Оплата после получения и тестирования готовой программы. Операционная система Windows XP Home 32  bits.

8 лет назад
Alkuvl
48 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

bambuk_babah
Вячеслав 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$5
3 дня
Работа этого программиста мне понравилась
Хороший заказчик, оплачивает, выходит на связь.

Заявки фрилансеров

bambuk_babah
Вячеслав 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Написать программу на ПК для управления сайтами

    Программа должна быть написана под win и быть максимально стабильной и надежной. Суть программы - Управления матераилами на разных сайтах и раскидывание между ними новостей, подробнее в кратком ТЗ. ...

    PHP
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Плагин для браузера (любого из основных)

    Суть плагина: - он будет заточен под конкретный сайт - он должен анализировать HTML-страничку и в определенных местах кода искать вхождения - на каждое найденное вхождение отправить http-запрос, передавая в параметре вхождение ...

    HTML
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Проект на С++ под Linux

    Есть сетевые камеры hikvision, эти камеры можно по сети опрашивать.  Нужно написать файлик, через который можно обращаться к камере и получать от нее все значения(в частности нас интересует тревожный вход, остальные будем ...

    Linux
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Парсер файла

    Есть Excel файл с ценами и названиями товаров (около 30 позиций) Надо сделать парсер чтобы данные из Excel сохранялись в виде файла json по образцу, Детали в личку, пишите примерные цены

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • C# парсер цен конкурентов

    Нужно разработать десктопное приложение на C# - парсер цен конкурентов. Мокап http://prntscr.com/di4usm . На входе пользователь подгружает Excel или CSV. Структура файла, аналогична структуре таблицы в гриде. Собственно это матрица. По вертикальной оси указаны наименования или артикулы ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • SMS-SmartMuscleSystem

    ТРЕБУЕТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СТОИМОСТИ РАБОТ И ВРЕМЕНИ ИСПОЛНЕНИЯ. Умная система индивидуальных тренировок. Построена на математической модели.  Приложение должно автоматически рассчитывать план на каждую новую тренировку, т.е выполнив план текущей тренировки, например в ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Генератор счетов и актов

    Нужно разработать веб-приложение для работы со счетами и актами. 1. создание, редактирование, удаление контрагентов (то есть база юридических лиц) 2. содание, редактирование, удаление и генерация счетов на основе html шаблона 3. создание, ...

    BootstrapHTMLJavaScriptPHP
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написать программу для получения картины по номерам по фото

    Нужна программа для получения картины по номерам по фото, чтобы можно было выставлять количество цветов и чтобы было максимальное сходство с фото с учетом что цветов будет около 30-50, как в прикрепленном фото

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад