Проект на С++ под Linux

Есть сетевые камеры hikvision, эти камеры можно по сети опрашивать.

Нужно написать файлик, через который можно обращаться к камере и получать от нее все значения(в частности нас интересует тревожный вход, остальные будем использовать если пригодятся.) если возможно данные возвращать в массиве, файлик нужен под Linux и будет очень хорошо если будет работать под Openwrt.

Этот функционал реализован в клиентском приложении.

Для реализации своих идей компания hikvision предоставляет SDK которым можно работать под linux(SDK есть могу выслать).