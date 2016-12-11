Написать программу на ПК для управления сайтами

Программа должна быть написана под win и быть максимально стабильной и надежной.

Суть программы - Управления матераилами на разных сайтах и раскидывание между ними новостей, подробнее в кратком ТЗ.

ТЗ описывает лишь каркас, а полное ТЗ составит несколько страниц, так что люди ищущие быстрые заказы проходите мимо.

Навыки php желательно, чтоб были.

Работа без предоплаты или в не большом размере при высоком BL кошелька, возможна работа через гарант сервис.