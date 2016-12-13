Ищем Инженера-программиста ( нужно запрограммировать плату)

Нужно выполнить в кратчайшие сроки задание, которое описано в ТЗ, в нашем понимании это плата, которая запрограммирована на определенные действия после определенных воздействий на нее. От Вас сроки и цена, от нас оплата и консультация по данному вопросу

Должен быть хороший опыт в подобном роде деятельности. Новичкам даже браться не стоит. Задание очень ответственное, потому что каждый день просрочки это деньги.

С вас цена и сроки, с нас оплата и консультации по данному поводу.