14.12.16 в 15-20 нужна помощь на онлайн экзамене будут простые задачи на поиск элементов в массиве или что-нибудь подобное на С++ cuda напишите на кто может помочь
Математик или студент последнего курса математического ВУЗа
Есть такая программа LPSolve. Она предназначена для решения задач линейного программирования. Для постановки задачи требуется описать
варианты на встроенном языке.
У меня есть пару задач для этого пакета, но разобраться с наскока не удалось. Документация на английском,
поэтому требуется понимание английского языка.
Соответственно ищу человека который поможет разобраться с программой и поможет с формулировкой моих задач (1--15 строк).
Я сам являюсь программистом поэтому четко сформулирую тех. требование к алгоритму.
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