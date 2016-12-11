Математик или студент последнего курса математического ВУЗа

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Закрыт1 заявка126 просмотров

Есть такая программа LPSolve. Она предназначена для решения задач линейного программирования. Для постановки задачи требуется описать

варианты на встроенном языке.

У меня есть пару задач для этого пакета, но разобраться с наскока не удалось. Документация на английском,

поэтому требуется понимание английского языка.

Соответственно ищу человека который поможет разобраться с программой и поможет с формулировкой моих задач (1--15 строк).

Я сам являюсь программистом поэтому четко сформулирую тех. требование к алгоритму.

8 лет назад
goodleon69
Леонид 
54 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

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