Математик или студент последнего курса математического ВУЗа

Есть такая программа LPSolve. Она предназначена для решения задач линейного программирования. Для постановки задачи требуется описать

варианты на встроенном языке.

У меня есть пару задач для этого пакета, но разобраться с наскока не удалось. Документация на английском,

поэтому требуется понимание английского языка.

Соответственно ищу человека который поможет разобраться с программой и поможет с формулировкой моих задач (1--15 строк).

Я сам являюсь программистом поэтому четко сформулирую тех. требование к алгоритму.