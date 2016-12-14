Есть готовый продукт. Нужно переписать на С++ (порядка 100 строк) Требуется разработать программу для обработки изображений по простому алгоритму. Изображения, снятые на широкоугольные объективы имеют искажение геометрии (эффект "бочки"), ...
С++ cuda
14.12.16 в 15-20 нужна помощь на онлайн экзамене
будут простые задачи на поиск элементов в массиве или что-нибудь подобное
на С++ cuda
напишите на
кто может помочь
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