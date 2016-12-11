Разработка Виджета "печатные формы" для amoCRM

Добрый день, необходим виджет.

в виджете выбираем тип документа "Счет вар.1", "Счет вар.2", "Акт вар.1" и т.д.

Шаблоны документов хранятся в видео doc файлов

в шаблоне есть мета поля типа "Название компании", "ФИО Директора", "Сумма" и т.д. Все эти поля берутся из АМО-полей

на выходе готовится выбранный документ и отправляется клиенту на E-mail указанный в карточке клиента.