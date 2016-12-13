Генетический алгоритм для выбора оптимальной конфигурации

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Закрытнет заявок140 просмотров

Нужно написать программу (желательно на C#) для определения наилучшей конфигурации устройств (5 устройств, которые могут работать как 2 из 5 оборудований, 3 из 5, 4 из 5, 5 из 5) с помощью Генетического Алгоритма.

8 лет назад
clasuregan
Едгар 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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