Нужно создать систему аналогичную remonline.ru или gincore.net для установки на локальный сервер или на хостинг. Нужна адаптивность. Возможно исполнение только главной части функций.
Имитационное моделирование процессов полимеризации белка актина
Нужно написать программу к уже готовому курсовому (текстовой части)
Заявки фрилансеров
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