Написать регулярное выражение для Everything (локальный поиск)

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Закрыт2 заявки135 просмотров

Задание для того программиста, у которого установлена программа поиска по именам файлов на дисках Windows с томами NTFS Everything. Надо искать файлы, в именах которых подряд (не разделены другими символами) две и более букв в верхнем регистре. Например:

Автор ИВАНОВ Иследование поршневых насосов.

Там в меню Поиск есть пункты:

Учитывать регистр и Регулярные выражения.

Такая справка есть:

a|b    a или b

gr(a|e)y    gray или grey

.    Любой один символ

[abc]    Один символ a, b или c

[^abc]    Любой один символ, кроме a, b или c

[a-z]    Один символ в диапазоне от a до z

[a-zA-Z]    Один символ в диапазоне от a до z или от A до Z

^    Начало имени файла

$    Конец имени файла

*    Предшествующий элемент ноль или более раз

?    Предшествующий элемент ноль или один раз

+    Предшествующий элемент один или более раз

{x}    Предшествующий элемент x раз

{x,}    Предшествующий элемент x или более раз

{x,y}    Предшествующий элемент между x и y раз

В настройках есть пункт использовать круглые скобки для группировки. Программист прежде чем ответить на заявку, должен точно быть уверен, что знает рабочий вариант, а не только предполагает в теории.

Прошу  сразу указывать стоимость работы и какие электронные деньги Вы принимаете к оплате.

8 лет назад
Alkuvl
48 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

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