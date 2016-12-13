Написать регулярное выражение для Everything (локальный поиск)

Задание для того программиста, у которого установлена программа поиска по именам файлов на дисках Windows с томами NTFS Everything. Надо искать файлы, в именах которых подряд (не разделены другими символами) две и более букв в верхнем регистре. Например:

Автор ИВАНОВ Иследование поршневых насосов.

Там в меню Поиск есть пункты:

Учитывать регистр и Регулярные выражения.

Такая справка есть:

a|b a или b

gr(a|e)y gray или grey

. Любой один символ

[abc] Один символ a, b или c

[^abc] Любой один символ, кроме a, b или c

[a-z] Один символ в диапазоне от a до z

[a-zA-Z] Один символ в диапазоне от a до z или от A до Z

^ Начало имени файла

$ Конец имени файла

* Предшествующий элемент ноль или более раз

? Предшествующий элемент ноль или один раз

+ Предшествующий элемент один или более раз

{x} Предшествующий элемент x раз

{x,} Предшествующий элемент x или более раз

{x,y} Предшествующий элемент между x и y раз

В настройках есть пункт использовать круглые скобки для группировки. Программист прежде чем ответить на заявку, должен точно быть уверен, что знает рабочий вариант, а не только предполагает в теории.

Прошу сразу указывать стоимость работы и какие электронные деньги Вы принимаете к оплате.