Нужно написать программу к уже готовому курсовому (текстовой части)
Написать регулярное выражение для Everything (локальный поиск)
Задание для того программиста, у которого установлена программа поиска по именам файлов на дисках Windows с томами NTFS Everything. Надо искать файлы, в именах которых подряд (не разделены другими символами) две и более букв в верхнем регистре. Например:
Автор ИВАНОВ Иследование поршневых насосов.
Там в меню Поиск есть пункты:
Учитывать регистр и Регулярные выражения.
Такая справка есть:
a|b a или b
gr(a|e)y gray или grey
. Любой один символ
[abc] Один символ a, b или c
[^abc] Любой один символ, кроме a, b или c
[a-z] Один символ в диапазоне от a до z
[a-zA-Z] Один символ в диапазоне от a до z или от A до Z
^ Начало имени файла
$ Конец имени файла
* Предшествующий элемент ноль или более раз
? Предшествующий элемент ноль или один раз
+ Предшествующий элемент один или более раз
{x} Предшествующий элемент x раз
{x,} Предшествующий элемент x или более раз
{x,y} Предшествующий элемент между x и y раз
В настройках есть пункт использовать круглые скобки для группировки. Программист прежде чем ответить на заявку, должен точно быть уверен, что знает рабочий вариант, а не только предполагает в теории.
Прошу сразу указывать стоимость работы и какие электронные деньги Вы принимаете к оплате.
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