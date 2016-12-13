Нужно написать окно проводника, где слова в именах файлов можно выделять группами, например растягивающей в разные стороны рамкой, появляющейся при нажатии боковой кнопки мыши. Также чтобы можно было выделять поштучно. А также режим выделения не ...
В прикладное программирование надо помощь с написанием программы)
надо ваша помощь надо по новой перенаписать программку(
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