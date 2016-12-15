OpenCV. Распознавание образов.

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки287 просмотров

С помощью библиотеки OpenCV (с++ или c#) необходимо написать программу выделения объектов на видео. 

Камера имеет статичное положение. 

Необходимо среди объектов определить человека и определить цвет его одежды.

Нужно: 

1) Определить, что это человек, а не собака или кошка. 

2) Определить цвет одежды (верх и низ)

OpenCV
8 лет назад
LiderJob
Иван 
41 год
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров