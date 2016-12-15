Перехват заказов такси лайм или яндекс

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка561 просмотр

Нужна программа для работы в лайм такси или яндекс через которую можно получать первым заказы указывая параметры заказов; Дальность поездки, радиус перехвата заказов и.т.д

8 лет назад
liliya66
Лилия 
58 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров