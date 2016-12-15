Программу на Паскале переписать на Перле

Небольшую (менее 700 линий кода) математическую программу на Паскале (написана была на Турбо Паскале) необходимо переписать на Перле. Перловская программа должна работать под Юбунту. Программа должна быть переписана на Перле с максимальным сохранением первоначальной структуры, поэтому желательно достаточно уверенное владение как Паскалем, так и Перлом.

Код сугубо "арифметический", нет ничего типа графики, БД (обрабатываемы данные - txt файл с колонками цифр), сетевого программирования, внутриоперационной функциональности и т.п. Управление и вывод результатов - консольные.