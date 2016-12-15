Программу на Паскале переписать на Перле

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Небольшую (менее 700 линий кода) математическую программу на Паскале (написана была на Турбо Паскале) необходимо переписать на Перле. Перловская программа должна работать под Юбунту. Программа должна быть переписана на Перле с максимальным сохранением первоначальной структуры, поэтому желательно достаточно уверенное владение как Паскалем, так и Перлом. 

Код сугубо "арифметический", нет ничего типа графики, БД (обрабатываемы данные - txt файл с колонками цифр), сетевого программирования, внутриоперационной функциональности и т.п. Управление и вывод результатов - консольные.

8 лет назад
lsmagin
Ларион 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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