Небольшую (менее 700 линий кода) математическую программу на Паскале (написана была на Турбо Паскале) необходимо переписать на Перле. Перловская программа должна работать под Юбунту. Программа должна быть переписана на Перле с максимальным сохранением первоначальной структуры, поэтому ...
- Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Небольшую (около 700 линий кода) математическую программу на Паскале (Турбо Паскале?) необходимо переписать на Перле. Работает под Windows, работать должна под Линуксом (Дебиан, Юбунту). Порядка 85% кода сугубо базового математического характера и без какой-либо экзотики. Есть ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Скрипт для построения графиков и его структура и использование подробно описаны тут: [url=http://www.chartjs.org/docs/]http://www.chartjs.org/docs/ [/url] Скрипт несложный, но довольно насышенный, поэтому желателен разработчик с опытом применения данного скрипта, да и за счет многих имеющихся дополнитеных воможностей скрипта - будет ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Есть небольшая математическая программа на Паскале (Турбо Паскале?) которую необходимо переписать на Перле. Работать будет на Юниксе или Линуксе.Прикладное ПО5 заявокЗакрыт7 лет назад
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Нужен скриптец или плагин для IE для автоматического запоминания информации из вновь открываемых/модифицируемых окон браузера. Т.е., если во время серфинга открывается новое окно или инфа в каком-либо уже открытом окне меняется, инфа из него (в ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад