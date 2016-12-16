Написание и оформление курсовой работы

Разработать программное обеспечение для автоматизированной информационной системы "Учебная группа". База данных должна содержать сведения о студентах одной студенческой группы техникума, включая ФИО,пол,дату рождения,адрес проживания,телефон,сведения о родителях,рабочие телефоны родителей,номер студенческого билета, а также сведения об успеваемости студентов(данные зачетной книжки).

Создать экранные формы для ввода и редактирования данных в таблицах и все необходимые выходные отчеты.