Небольшую (менее 700 линий кода) математическую программу на Паскале (написана была на Турбо Паскале) необходимо переписать на Перле. Перловская программа должна работать под Юбунту. Программа должна быть переписана на Перле с максимальным сохранением первоначальной структуры, поэтому ...
Написание и оформление курсовой работы
Разработать программное обеспечение для автоматизированной информационной системы "Учебная группа". База данных должна содержать сведения о студентах одной студенческой группы техникума, включая ФИО,пол,дату рождения,адрес проживания,телефон,сведения о родителях,рабочие телефоны родителей,номер студенческого билета, а также сведения об успеваемости студентов(данные зачетной книжки).
Создать экранные формы для ввода и редактирования данных в таблицах и все необходимые выходные отчеты.
Заявки фрилансеров
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