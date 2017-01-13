Синхронизация нескольких файлов.

Простая программка под виндовс. Есть несколько обновляемых текстовых файлов, нужно их синхронизировать в один, собирая недостающие данные из них и фильтруя дубли строк. Учесть возможность забора из www. Ну и сигналить, если какие то из файлов перестали обновляться.