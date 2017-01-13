Синхронизация нескольких файлов.

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  2. Прикладное ПО
Завершен4 заявки160 просмотров

Простая программка под виндовс. Есть несколько обновляемых текстовых файлов, нужно их синхронизировать в один, собирая недостающие данные из них и фильтруя дубли строк. Учесть возможность забора из www. Ну и сигналить, если какие то из файлов перестали обновляться.

8 лет назад
ommik
41 год
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

plasma
54 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$10
2 дня
Хорошо выполнено. Спасибо.
Точная постановка задачи, оплата вовремя. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

plasma
54 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад