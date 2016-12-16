Небольшую (менее 700 линий кода) математическую программу на Паскале (написана была на Турбо Паскале) необходимо переписать на Перле. Перловская программа должна работать под Юбунту. Программа должна быть переписана на Перле с максимальным сохранением первоначальной структуры, поэтому ...
Embedded engineer для миниатюрного GPS трекера
Разработан миниатюрный наручный GPS трекер, необходимо написать firmware. . знание 8-ми разрядных контроллеров производства SiLabs, ОПЫТ работы с GSM модулями (сервис пакетной передачи данных - GPRS), ну и Си разумеется. Взяли на данную задачу знаменитого на соответствующих сайтах фрилансера Григория Пилипенко, он перестал отвечать на сообщения о готовности кода. Жду предложений! Спасибо
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