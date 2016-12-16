Embedded engineer для миниатюрного GPS трекера

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки183 просмотра

Разработан миниатюрный наручный GPS трекер, необходимо написать firmware.  . знание 8-ми разрядных контроллеров производства SiLabs, ОПЫТ работы с GSM модулями (сервис пакетной передачи данных - GPRS), ну и Си разумеется.  Взяли на данную задачу знаменитого на соответствующих сайтах фрилансера Григория Пилипенко, он перестал отвечать на сообщения о готовности кода. Жду предложений! Спасибо

8 лет назад
Sweetnat
44 года
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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