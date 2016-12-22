Провести серию консультаций по OrgMode (Emacs)

Нужно научить меня пользоваться OrgMode посредством общения и удалённых сессий (TeamViewer, Skype, Email), а также провести обзор исходников пакета org. Нужно будет провести серию консультаций до полного освоения OrgMode. От вас нужно знание исходников Emacs и OrgMode на уровне Си и Emacs Lisp кода, умение изменять/кастомизировать Emacs под свои нужды.