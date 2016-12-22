Провести серию консультаций по OrgMode (Emacs)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок108 просмотров

Нужно научить меня пользоваться OrgMode посредством общения и удалённых сессий (TeamViewer, Skype, Email), а также провести обзор исходников пакета org. Нужно будет провести серию  консультаций до полного освоения OrgMode.  От вас нужно знание исходников Emacs и OrgMode на уровне Си и Emacs Lisp кода, умение изменять/кастомизировать Emacs под свои нужды.

8 лет назад
danil-fl
43 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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