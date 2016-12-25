Ускорить рендеринг текста в Qt

Ищу квалифицированного программиста в проект. На тестовом задании рассчитываю убедится в профессиональном подходе и качестве кода, с достойной оплатой.

Задача:

Есть приложение (с исходным кодом на Qt и тестовыми данными) которое имеет рабочую область во весь экран, содержащую текстовые блоки (~300 шт) разного размера, отделенные друг от друга межблочным интервалом и ограниченные рамками. Блоки содержат произвольный текст (от 20-30 символов до 15-50 тыс. символов), гиперссылки, маркдауны. Оформлен двумя шрифтами - заголовки и основной текст. Текст который не помещается в блок, скрывается за границами блока.

В тестовой версии текст отрисовывается средствами Qt. Средняя скорость отрисовки 10 FPS при существующем наборе тестовых данных. Необходимо ускорить отрисовку текста до 50 FPS