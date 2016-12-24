Небольшую (менее 700 линий кода) математическую программу на Паскале (написана была на Турбо Паскале) необходимо переписать на Перле. Перловская программа должна работать под Юбунту. Программа должна быть переписана на Перле с максимальным сохранением первоначальной структуры, поэтому ...
Математическое моделирование java, C#, C++
Разработать "Систему массового обслуживания" по вложенному заданию (java, C#, C++ )
Задание и Пример кода есть
Заявки фрилансеров
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