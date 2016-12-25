Подготовить пакетный обработчик для photoshop

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Привет 

Есть изображения размеров  957х1344. Нужно их "вписать" в квадрат 1024х1024 по высоте с черным фоном. Изображений таких около 700. Передать пакетный обработчик photoshop

8 лет назад
realogic
Ринат 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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