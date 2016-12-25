Ищу квалифицированного программиста в проект. На тестовом задании рассчитываю убедится в профессиональном подходе и качестве кода, с достойной оплатой. Задача: Есть приложение (с исходным кодом на Qt и тестовыми данными) ...
Подготовить пакетный обработчик для photoshop
Привет
Есть изображения размеров 957х1344. Нужно их "вписать" в квадрат 1024х1024 по высоте с черным фоном. Изображений таких около 700. Передать пакетный обработчик photoshop
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