Создать универсальный лексический анализатор языка PL/SQL

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Закрыт2 заявки174 просмотра

Создать универсальный лексический анализатор для языка PL/SQL. 

Реализация нужна на JAVA 

Мне нужно что-то наподобие парсера, который будет из скрипта PL/SQL вычленять наименования таблиц, представлений, полей, других пользовательских процедур, а также Трансформаций над атрибутами (функции типа SUBSTR, CONCAT и т.п.)

JavaSQL
8 лет назад
LiderJob
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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