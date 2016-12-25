Разработка расширения для Google Chrome

Создать универсальный лексический анализатор для языка PL/SQL. Реализация нужна на JAVA Мне нужно что-то наподобие парсера, который будет из скрипта PL/SQL вычленять наименования таблиц, представлений, полей, других пользовательских процедур, а также Трансформаций над ...