Разработка расширения для Google Chrome

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  2. Прикладное ПО
Закрыт5 заявок132 просмотра

Необходимо создать расширение, на поиск ссылок на странице заданного формата, например https://yandex.ru/images и все ссылки где встречается данная  https://yandex.ru/images/1, https://yandex.ru/images/2, https://yandex.ru/images/6 открывать в новой вкладке

8 лет назад
gudvin330
Илья 
33 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров