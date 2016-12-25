Программа для переноса фотографий из вк в инстаграм

Здравствуйте!

Задача такая:

программа должна заходить в группу вк где есть товары (или если товары не подойдут, то просто запись на стене). У каждого товара есть фото, цена и описание.

Программа должна взять две первые фотки товара, соединить их в одну (просто поставить первую и вторую фотку рядом), взять описание, цену и все это залить в инстаграмм. На выходе в инстаграмме мы получаем одну фотку у которой есть в описании цена товара и его описание.

Сроки не горят. Какая будет примерная цена такой программы?

Спасибо.