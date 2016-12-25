Ищу квалифицированного программиста в проект. На тестовом задании рассчитываю убедится в профессиональном подходе и качестве кода, с достойной оплатой. Задача: Есть приложение (с исходным кодом на Qt и тестовыми данными) ...
Программа для переноса фотографий из вк в инстаграм
Здравствуйте!
Задача такая:
программа должна заходить в группу вк где есть товары (или если товары не подойдут, то просто запись на стене). У каждого товара есть фото, цена и описание.
Программа должна взять две первые фотки товара, соединить их в одну (просто поставить первую и вторую фотку рядом), взять описание, цену и все это залить в инстаграмм. На выходе в инстаграмме мы получаем одну фотку у которой есть в описании цена товара и его описание.
Сроки не горят. Какая будет примерная цена такой программы?
Спасибо.
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