Написать управляющую программу на NC-studio

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка150 просмотров

Требуется написать УП.

Исходные данные - два изображения в формате EPS - простые геометрические формы.

Надо разложить на лист, отзеркалить,  расставить мостики, проверить.

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8 лет назад
Borodulling
Алексей 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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