Доработать приложение
Сканирование сайтов на Go
Требуется специалист с опытом сканирования информации с разных сайтов. Это долгий проект.
Текущая система написана на Go и нужно ее улучшать и добавлять новые функции.
Также в сканировании используются прокси, распознавание каптчи, сбор статистики, анализ данных и тп.
Всего сайтов будет 10-15 и сканировать надо по 250,000 страниц в час с каждого сайта. Например – alibaba.com, ebay.com
В предложениях пожалуйста напиши какие основные проблемы вы видите в реализации такого проекта
Не надо писать про сильный сервер и тп. для такой скорости их может быть и 50
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО6 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Всех с Новым Годом, добра, взаимопонимания и всё такое... :) Нужно сделать простенькое приложение для ВК (Работаем с API Вконтакта: https://vk.com/dev) примерно вот такого формата: https://vk.com/wall268492169_855 Суть приложения - чтобы люди через него ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Задание: разработать 2 desktop-программы по изучению белорусского языка:1) игру с различными упражнениями для изучения слов, все слова и упражнениянаходятся в файле базы данных, который можно обновлять (программа для пользователя).2) программу-админку для добавления новых слов ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Собственно запрос уже в заголовке. Придумал проект, очень хочу его реализовать. Программа на базе андроид на первоначальном этапе должна уметь ссылаться на текстовые файлы заложенные в самой программе (статьи), графику (изображения, чертежи), уметь калькулировать инженерные ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $15
Требуется написать УП. Исходные данные - два изображения в формате EPS - простые геометрические формы. Надо разложить на лист, отзеркалить, расставить мостики, проверить. Все вопросы в скайпе или личке.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Задача такая: программа должна заходить в группу вк где есть товары (или если товары не подойдут, то просто запись на стене). У каждого товара есть фото, цена и описание. Программа должна ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо создать расширение, на поиск ссылок на странице заданного формата, например https://yandex.ru/images и все ссылки где встречается данная https://yandex.ru/images/1, https://yandex.ru/images/2, https://yandex.ru/images/6 открывать в новой вкладкеПрикладное ПО5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
Есть 2 статистики Asternic CDR Reports Asternic Call Center Stats Нужно из 2х, собрать одну, желательно все объединить в один интерфейс. Важная задача, информация по пропущенным звонкам, ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт8 лет назад
Привет Есть изображения размеров 957х1344. Нужно их "вписать" в квадрат 1024х1024 по высоте с черным фоном. Изображений таких около 700. Передать пакетный обработчик photoshopПрикладное ПО2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Создать универсальный лексический анализатор для языка PL/SQL. Реализация нужна на JAVA Мне нужно что-то наподобие парсера, который будет из скрипта PL/SQL вычленять наименования таблиц, представлений, полей, других пользовательских процедур, а также Трансформаций над ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт8 лет назад