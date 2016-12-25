Программа для изучения беларусского языка

Задание: разработать 2 desktop-программы по изучению белорусского языка:1) игру с различными упражнениями для изучения слов, все слова и упражнениянаходятся в файле базы данных, который можно обновлять (программа для

пользователя).2) программу-админку для добавления новых слов и упражнений в базу данных. После того, как админ отредактировал и сохранил базу данных в своейпрограмме, он выкладывает файл базы в свободный доступ, пользователи скачивают

его и подменяют свою старую базу новой.Требования: совместимость с ОС Windows XP - 10. Выбор технологий и инструментов на выбор исполнителя.После передачи программ заказчику, заказчик должен иметь возможность:" 1) создаватьновые разделы в программе, давать им названия, менять в разделах количество

слов2) вносить новые слова в базу данных (программу), втом числе иметь возможность менять перевод слов, в случае необходимости3) заполнять окно каментария и закреплять каментарии за словами4) присваивать словам статус иностранных слов5) вносить изменения в текст сценария6) заполнять окна условий игры7) менять время ответа8) менять условия ответа для пользователя программы9) загружать картинки под общий фон программы10) загружать музыку либо звуки, которая должназвучать во время пользования программой и в определённых моментах Программы должны иметь самый простой вид. С примитивнымиквадратиками, кружочками – прототипами кнопок (как в приложении (схемах,

эскизах)). Оформление (разработка дизайна) самих программ не требуется. Для того чтобы понять, как должны выглядеть программы,смотрите приложение. Для уточнения заданияпишите на адрес [email protected].Свои предложенияпо времени и стоимости высылать на адрес gorbik.igor@tut.by. Условияработы - работа по договору подряда. Работа будет даваться и оплачиваться

частями. В процессе работы возможна небольшая корректировка некоторых частей

задания, но только до того, естественно, как они будут поручены исполнителю.Исполнитель должен жить в Беларуси и являться гражданиномРБ. А также должен быть зарегистрирован в качестве ИП или юр. лица.