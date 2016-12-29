Ищу квалифицированного программиста в проект. На тестовом задании рассчитываю убедится в профессиональном подходе и качестве кода, с достойной оплатой. Задача: Есть приложение (с исходным кодом на Qt и тестовыми данными) ...
Приложение для группы ВК
Здравствуйте! Всех с Новым Годом, добра, взаимопонимания и всё такое... :)
Нужно сделать простенькое приложение для ВК (Работаем с API Вконтакта: https://vk.com/dev) примерно вот такого формата: https://vk.com/wall268492169_855
Суть приложения - чтобы люди через него заполняли своеобразную анкету, которая потом пересылалась бы нужному пользователю (админу группы) — либо как-то в самом ВК, либо на емейл. Заполнивший анкету не должен знать, кому она в итоге пересылается (вроде очевидно, но всё-же) — не должен видеть админа группы.
В общем, что нужно будет точно (из функционала):
- форма для выбора темы вопроса от клиента (будут темы вроде "работа", "оформление карты побыта" и т. д.)
- поле для ввода произвольного текста (краткого) от клиента - около 500 знаков
- возможность прикреплять изображения (сканы документов, например).
Сейчас интересует цена, и, если она подойдёт (хотя бы примерно), то будет сформулировано более чёткое ТЗ (в рамках того, что я уже написал, то есть принципиально новых требований за эту же цену не будет, конечно).
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