Приложение для группы ВК

Здравствуйте! Всех с Новым Годом, добра, взаимопонимания и всё такое... :)

Нужно сделать простенькое приложение для ВК (Работаем с API Вконтакта: https://vk.com/dev) примерно вот такого формата: https://vk.com/wall268492169_855

Суть приложения - чтобы люди через него заполняли своеобразную анкету, которая потом пересылалась бы нужному пользователю (админу группы) — либо как-то в самом ВК, либо на емейл. Заполнивший анкету не должен знать, кому она в итоге пересылается (вроде очевидно, но всё-же) — не должен видеть админа группы.

В общем, что нужно будет точно (из функционала):

- форма для выбора темы вопроса от клиента (будут темы вроде "работа", "оформление карты побыта" и т. д.)

- поле для ввода произвольного текста (краткого) от клиента - около 500 знаков

- возможность прикреплять изображения (сканы документов, например).

Сейчас интересует цена, и, если она подойдёт (хотя бы примерно), то будет сформулировано более чёткое ТЗ (в рамках того, что я уже написал, то есть принципиально новых требований за эту же цену не будет, конечно).